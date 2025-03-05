Синоптик рассказала, почему в Украине так ветрено и когда погода изменится к лучшему

Почему в Украине сейчас так ветрено и когда погода изменится

По словам эксперта, сейчас на территории Украины так ветрено из-за нескольких "образований", которые "встретились" друг с другом.

"Над Центральной Европой и над Балканами держится антициклон - поле высокого атмосферного давления", - рассказала синоптик.

Между тем через север Европы (в течение вчерашнего дня, сегодняшнего и завтрашнего) "такие достаточно активные процессы проходят и атмосферные фронты". То есть над Северной Европой - область пониженного давления.

"Поэтому Украина сейчас (как и Польша, и страны Балтии - территории к северу, северо-востоку от нас) имеет вот такое усиление ветра", - отметила Птуха.

Она сообщила, что речь идет об определенном "противостоянии между полем высокого давления над Центральной Европой и полем низкого давления над Северной Европой".

"Поэтому у нас могут быть такие усиления. Это - градиент давления. Большой перепад, скажем так. Поэтому над нами вот такие воздушные потоки активные с северо-запада", - объяснила представительница УкрГМЦ.

Согласно информации синоптиков, завтра (в четверг, 6 марта) еще будет достаточно ветрено. Однако в дальнейшем - с пятницы (7 марта) и субботы (8 марта) - антициклон будет меняться.

"Наверное, перестройка произойдет в барическом поле. Но уже так будут размещаться эти образования, что над нами уже не будет таких градиентов давления и будет не так ветрено. Будет более спокойная погода", - рассказала Птуха.

Она добавила, что вероятны также определенные прояснения.

"Потому, что все равно больше будет преобладать поле высокого давления, которое обеспечит погоду без осадков. А в сочетании с теплой воздушной массой - такую весеннюю, приятную погоду", - подытожила синоптик.