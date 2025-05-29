Синоптик розповіла, чи варто чекати закінчення дощів в Україні найближчим часом
Найближчими днями сухої погоди в Україні очікувати не варто. Початок червня також не обіцяє змін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Погода 30 травня в Україні
"30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Проте подекуди буде із грозами чи й навіть градом", - розповіла вона.
Але, за її словами, західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді.
"Хіба що якісь локальні дощі прорвуться", - зазначила Діденко
Температура повітря у п'ятницю знову розподілиться:
- на сході +23....+26 градусів;
- на заході +15...+19 градусів;
- на решті території України +20...+24 градуси.
У Києві 30 травня часом ймовірний невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.
Погода на початку червня в Україні
З початку червня в Україні потепліє, проте повного припинення дощів не передбачається.
Температура повітря коливатиметься в межах +23....+26 градусів, на сході та півдні до +24...+29 градусів.
Погода в Україні: дощовий травень і тепле літо
Цьогоріч травень в Україні виявився незвично прохолодним. Це пов’язано з надходженням холодного повітря арктичного походження.
Втім, літо прогнозується теплим, із періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градусів вищими за кліматичну норму.
У перших числах червня суттєвих змін у погоді синоптики не прогнозують - температурний режим залишиться стабільним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.