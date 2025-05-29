Синоптик рассказала, стоит ли ждать окончания дождей в Украине в ближайшее время
В ближайшие дни сухой погоды в Украине ожидать не стоит. Начало июня также не обещает изменений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Погода 30 мая в Украине
"30 мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем. Однако местами будет с грозами или даже градом", - рассказала она.
Но, по ее словам, западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хотя и временно, но в сухой погоде.
"Разве что какие-то локальные дожди прорвутся", - отметила Диденко
Температура воздуха в пятницу снова распределится:
- на востоке +23....+26 градусов;
- на западе +15...+19 градусов;
- на остальной территории Украины +20...+24 градуса.
В Киеве 30 мая временами вероятен небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.
Погода в начале июня в Украине
С начала июня в Украине потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +23....+26 градусов, на востоке и юге до +24...+29 градусов.
Погода в Украине: дождливый май и теплое лето
В этом году май в Украине оказался необычно прохладным. Это связано с приходом холодного воздуха арктического происхождения.
Впрочем, лето прогнозируется теплым, с периодами жары. Среднемесячные температуры, по прогнозам, будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.
В первых числах июня существенных изменений в погоде синоптики не прогнозируют - температурный режим останется стабильным.
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