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Синоптик рассказала, стоит ли ждать окончания дождей в Украине в ближайшее время

Украина, Четверг 29 мая 2025 13:25
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Синоптик рассказала, стоит ли ждать окончания дождей в Украине в ближайшее время Фото: стоит ли ожидать завершения дождей в Украине в июне 2025 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни сухой погоды в Украине ожидать не стоит. Начало июня также не обещает изменений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода 30 мая в Украине

"30 мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем. Однако местами будет с грозами или даже градом", - рассказала она.

Но, по ее словам, западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хотя и временно, но в сухой погоде.

"Разве что какие-то локальные дожди прорвутся", - отметила Диденко

Температура воздуха в пятницу снова распределится:

  • на востоке +23....+26 градусов;
  • на западе +15...+19 градусов;
  • на остальной территории Украины +20...+24 градуса.

В Киеве 30 мая временами вероятен небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.

Погода в начале июня в Украине

С начала июня в Украине потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23....+26 градусов, на востоке и юге до +24...+29 градусов.

Погода в Украине: дождливый май и теплое лето

В этом году май в Украине оказался необычно прохладным. Это связано с приходом холодного воздуха арктического происхождения.

Впрочем, лето прогнозируется теплым, с периодами жары. Среднемесячные температуры, по прогнозам, будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.

В первых числах июня существенных изменений в погоде синоптики не прогнозируют - температурный режим останется стабильным.

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