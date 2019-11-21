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Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

Новости » Общество     21.11.2019 - 11:54
Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Относительное потепление ожидается с 28 ноября

Погода в Украине начнет улучшаться в конце этого месяца, с 28 ноября возможно относительное потепление. Об этом на странице в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.

Как сообщила синоптик, с 28 ноября в Украину придет относительное потепление. Однако вместе с потеплением следует ожидать приход осадков.

Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что завтра, 22 ноября, в восточных областях Украины ночью похолодает до -12 градусов, на остальной территории ожидаются заморозки до -7. Днем также будет прохладно, на востоке до -5, в остальных областях от -3 до +3.

Также РБК-Украина писало, что в Украинском гидрометцентре предупредили о сильных порывах ветра в Украине. Сегодня на Приазовье прогнозируются сильные порывы ветра до 25-28 м/сек. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, ветреная погода прогнозировалась сегодня и в Киеве. По данным Наталки Диденко, сегодня в столице ожидаются ночные заморозки до -4 градусов. На востоке температура воздуха сегодня понизится до -8.

Сегодня запад Украины накроют дожди, днем до -3 Температура в Украине на этой неделе опустится до -12
Новости Украины Гидрометцентрдиденкопотепление
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