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Синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 11:54
Синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відносне потепління очікується з 28 листопада

Погода в Україні почне покращуватися наприкінці цього місяця, з 28 листопада можливе відносне потепління. Про це на сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як повідомила синоптик, з 28 листопада в Україну прийде відносне потепління. Однак разом з потеплінням варто чекати на прихід опадів.

Синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що завтра, 22 листопада, у східних областях України вночі похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7. Вдень також буде прохолодно, на сході до -5, у решті областей від -3 до +3.

Також РБК-Україна писало, що в Українському гідрометцентрі попередили про сильні пориви вітру в Україні. Сьогодні у Приазов'ї прогнозуються сильні пориви вітру до 25-28 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, вітряна погода прогнозувалася сьогоді і в Києві. За даними Наталки Діденко, сьогодні столиці очікуються нічні заморозки до -4 градусів. На сході температура повітря сьогодні знизиться до -8.

Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3 Температура в Україні цього тижня опуститься до -12
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