Синоптик рассказала, где ожидать дожди в пятницу

Погода в Украине 6 сентября: дожди в пятницу ожидаются на северо-востоке и на крайнем западе. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что на большей территории Украины будет солнечная и сухая погода.

"Пятница будет в Украине хорошей, много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с дуновением северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе", - написала синоптик.

По ее словам, днем ​​в Украине ожидается в пределах +23 +29 градусов, на западе +20 +24 градуса.

"В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, около +24 градусов", - подчеркнула Диденко.

Напомним, в четверг в Украине потеплело. Так, погода в Украине 5 сентября улучшилась в восточных, северных и частично центральных областях, там температура поднялась до +24 градусов.

Как писало РБК-Украина ранее, по прогнозу Диденко, сегодня погода улучшится в западных и северных областях температура воздуха днем ​​поднимется до +26, в восточных - до +30. В Киеве также без осадков.

Добавим также, в период с 5 по 6 сентября в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.