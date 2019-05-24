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Синоптик прогнозирует на выходные дождливую погоду по всей Украине

Новости » Общество    24.05.2019 - 12:00
Синоптик прогнозирует на выходные дождливую погоду по всей Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в субботу ожидается грза, а в воскресенье дождь, температура до +25

В Украине в течение субботы и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается дождливая погода по всей территории, температура воздуха составит до +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, исходными единственным источником стабильности в Украине будет температура воздуха, поскольку она существенно не изменится.

"В течение дня 25-26 мая ожидается +20+26 градусов, на Западе +16+22 градуса... Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град.
Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье", - отметила Диденко.

В Киеве 25 мая дожди, грозы, при грозах - порывистый ветер, вероятен локально град. В воскресенье, 26 мая, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23 - +25 градусов.

Синоптик также советует жителям столицы не забыть взять с собой зонтики, дождевики и резиновую обувь.

Напомним, на Закарпатье в результате подтоплений, которые были вызваны сильными дождями, по состоянию на 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома. Водой разрушено 930 м береговых укреплений. Кроме того, в пгт Воловец в реку Вича упал в реку и исчез 10-летний мальчик. Мальчика до сих пор не найдено.

В Ивано-Франковской области в настоящее время подтопленными остается один дом и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области.

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