В Украине сегодня будет дождливо, температура до +26

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Киеве днем 24 мая воздух прогреется до +25

Погода в Украине 24 мая 2019 года будет преимущественно дождливой, в некоторых областях ожидается град, температура воздуха днем будет достигать +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Столбики термометра днем поднимутся до +24 +26 градусов, а ночью опустятся до +12 +14. В центре тоже прольются дожди, возможны грозы. Температура воздуха прогреется до +23 +25 градусов, ночью - от +13 до +16.

В южных областях небо затянет тучами, возможны кратковременные дожди с грозами.Температура воздуха - +23 +25, ночью - +13 +15 градусов. Такая же погода будет и в Крыму.

Холоднее всего будет на западе страны - температура воздуха днем +17 +19, а ночью - +9 +11. В западных областях ожидаются дожди, возможен град. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. Дождливо и в северных регионах, днем от +23 до +25, ночью +13 +15 градусов.

Отметим, из-за сильных дождей в Украине ожидаются подъемы уровней воды в реках, из-за чего появится серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

Столицу 24 мая накроют дожди. Воздуха прогреется от +23 до +25, ночью от +13 до +15, ветер южный, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Киеве и области