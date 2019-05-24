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Синоптик прогнозує на вихідні дощову погоду по всій Україні

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 12:00
Синоптик прогнозує на вихідні дощову погоду по всій Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві суботу очікується грза, а в неділю дощ, температура до +25

В Україні протягом суботи та неділі, 25 та 26 травня, очікується дощова погода по всій території, температура повітря становитиме до +26. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані синоптика Наталки Діденко.

За її словами, вихідними єдиним джерелом стабільності в Україні буде температура повітря, оскільки вона і суттєво не зміниться.

"Протягом дня 25-26 травня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси... Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град.
Звичайно, будуть прояснення, особливо у неділю на Правобережжі", - зазначила Діденко.

У Києві 25 травня дощі, грози, при грозах - рвучкий вітер, ймовірний локально град. У неділю, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря у столиці +23 - +25 градусів.

Синоптик також радить мешканцям столиці не забути з собою взяти парасольки, дощовики та гумове взуття.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, станом на 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки. Водою зруйновано 930 м берегових укріплень. Крім того, в смт Воловець у річку Вича впав у річку та зник 10-річний хлопчик. Хлопчика досі не знайдено.

В Івано-Франківській області наразі підтопленим залишається один будинок  та 151 дворогосподарство в 15 населених пунктах області.

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