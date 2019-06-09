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Завтра ожидается повышение температуры до +35

Новости » Общество    09.06.2019 - 16:24
Завтра ожидается повышение температуры до +35
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди с грозами накроют западные, Харьковскую и Винницкую области

В понедельник, 10 июня, погода в Украине улучшится, ожидается повышение температуры до +35. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, понедельник в Украине будет сухим и жарким, но в Харьковской, Винницкой, а также в западных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Местами возможен град и шквалы ветра.

"Дневная температура воздуха составит +30...+35 градусов, в западных областях +27...+31 градус. Кратковременные дожди с грозами завтра, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град", - говорится в сообщении.

В Киеве, по словам Диденко, начало недели также будет жарким, хотя есть вероятность дождя с грозой. Столбики термометра в столице завтра поднимутся до +30...+32 градусов.

"Следующая неделя в Киеве будет жаркой, вероятность дождей - невысока", - добавила она.

Завтра ожидается повышение температуры до +35

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на большинстве территории страны в воскресенье, 9 июня. Прогнозировались сильные дожди с грозами, в некоторых центральных областях - град. Местами ожидаются шквалы ветра 15-20 м/сек.

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