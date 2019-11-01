ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине

Новости » Общество     01.11.2019 - 19:46
Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сильный ветер охватит почти всю территорию Украины

Погода в Украине в ближайшие выходные, 2-3 ноября, ожидается с сильным ветром, который охватит большую часть страны. Об этом сообщила Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, в Украине на выходных будет сильный, до штормовых значений, ветер южного направления. Однако, в восточных областях сильного ветра не ожидается.

Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине

Ранее синоптик сообщила, что на выходных стоит ожидать потепления, однако на западе возможны осадки. Также на выходных местами прогнозируется сильный ветер, который будет усиливаться до штормового. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6+11 градусов. В воскресенье в столице стоит ожидать сильного ветра, также вероятен дождь.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили штормовое предупреждение на 2 ноября. Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 метров в секунду.

Также синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Киеве ожидается погода без осадков, лишь ночью в воскресенье, 3 ноября, местами пройдет небольшой дождь.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве В Киеве в октябре зафиксировали четыре температурных рекорда
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь