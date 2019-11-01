Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сильный ветер охватит почти всю территорию Украины

Погода в Украине в ближайшие выходные, 2-3 ноября, ожидается с сильным ветром, который охватит большую часть страны. Об этом сообщила Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, в Украине на выходных будет сильный, до штормовых значений, ветер южного направления. Однако, в восточных областях сильного ветра не ожидается.

Ранее синоптик сообщила, что на выходных стоит ожидать потепления, однако на западе возможны осадки. Также на выходных местами прогнозируется сильный ветер, который будет усиливаться до штормового. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6+11 градусов. В воскресенье в столице стоит ожидать сильного ветра, также вероятен дождь.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили штормовое предупреждение на 2 ноября. Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 метров в секунду.

Также синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Киеве ожидается погода без осадков, лишь ночью в воскресенье, 3 ноября, местами пройдет небольшой дождь.