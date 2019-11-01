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На выходных в Украине ожидается потепление

Новости » Общество     01.11.2019 - 11:24
На выходных в Украине ожидается потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами возможны дожди и сильный ветер

Погода в Украине на выходных 2-3 ноября улучшится, ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра холодный антициклон отступит, поэтому температура воздуха начнет расти. В западных областях завтра возможны небольшие дожди. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6...+11 градусов. На востоке будет еще прохладно, днем +3...+6 градусов. Однако ночью ожидается сильное похолодание до -2...-8 градусов.

Кроме того, на выходных в большинстве регионов ожидается сильный южный ветер, который может усиливаться до штормовых порывов.

В Киеве на выходных будет облачно, но без существенных осадков. В субботу температура воздуха будет держаться в пределах +5...+8 градусов. В воскресенье в столице также стоит ожидать сильный ветер, также вероятен дождь. Температура воздуха в воскресенье поднимется до +10...+12 градусов.

На выходных в Украине ожидается потепление

Карта погоди

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что сегодня, 1 ноября, в Украине возможно ночное похолодание до -8 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 в восточных областях термометры покажут +2...+5. В Киеве также будет прохладно, днем от +5 до +7.

Завтра из-за антициклона в Украине похолодает до -8 В Украине сегодня похолодает до -5
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