На выходных в Украине ожидается потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами возможны дожди и сильный ветер

Погода в Украине на выходных 2-3 ноября улучшится, ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра холодный антициклон отступит, поэтому температура воздуха начнет расти. В западных областях завтра возможны небольшие дожди. Уже в субботу температура воздуха в большинстве областей повысится до +6...+11 градусов. На востоке будет еще прохладно, днем +3...+6 градусов. Однако ночью ожидается сильное похолодание до -2...-8 градусов.

Кроме того, на выходных в большинстве регионов ожидается сильный южный ветер, который может усиливаться до штормовых порывов.

В Киеве на выходных будет облачно, но без существенных осадков. В субботу температура воздуха будет держаться в пределах +5...+8 градусов. В воскресенье в столице также стоит ожидать сильный ветер, также вероятен дождь. Температура воздуха в воскресенье поднимется до +10...+12 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что сегодня, 1 ноября, в Украине возможно ночное похолодание до -8 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 в восточных областях термометры покажут +2...+5. В Киеве также будет прохладно, днем от +5 до +7.