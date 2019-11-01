Синоптик попередила про можливість штормового вітру на вихідних в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сильний вітер охопить майже всю територію України

Погода в Україні в найближчі вихідні, 2-3 листопада, очікується з сильним вітром, який охопить більшу частину країни. Про це повідомила Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її словами, в Україні на вихідних буде сильний, до штормових значень, вітер південного напрямку. Однак, у східних областях сильного вітру не очікується.

Раніше синоптик повідомила, що на вихідних варто очікувати потепління, однак на заході можливі опади. Також на вихідних прогнозується місцями сильний вітер, який буде посилюватися до штормового. Вже у суботу температура повітря в більшості областей підвищиться до +6+11 градусів. У неділю В столиці варто чекати сильного вітру, також вірогідний дощ.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили штормове попередження на 2 листопада. Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

Також синоптики повідомляли, що в найближчі дні в Києві очікується погода без опадів, лише вночі в неділю, 3 листопада, місцями пройде невеликий дощ.