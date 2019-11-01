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Синоптик попередила про можливість штормового вітру на вихідних в Україні

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 19:46
Синоптик попередила про можливість штормового вітру на вихідних в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сильний вітер охопить майже всю територію України

Погода в Україні в найближчі вихідні, 2-3 листопада, очікується з сильним вітром, який охопить більшу частину країни. Про це повідомила Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її словами, в Україні на вихідних буде сильний, до штормових значень, вітер південного напрямку. Однак, у східних областях сильного вітру не очікується.

Синоптик попередила про можливість штормового вітру на вихідних в Україні

Раніше синоптик повідомила, що на вихідних варто очікувати потепління, однак на заході можливі опади. Також на вихідних прогнозується місцями сильний вітер, який буде посилюватися до штормового. Вже у суботу температура повітря в більшості областей підвищиться до +6+11 градусів. У неділю В столиці варто чекати сильного вітру, також вірогідний дощ.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили штормове попередження на 2 листопада. Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

Також синоптики повідомляли, що в найближчі дні в Києві очікується погода без опадів, лише вночі в неділю, 3 листопада, місцями пройде невеликий дощ.

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Новини України Гідрометцентр
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