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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве

Новости » Общество     01.11.2019 - 14:53
Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с

Погода в Киеве на выходных, 2 и 3 ноября, будет без осадков, в воскресенье ожидается потепление до +12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столице ожидается погода без осадков, лишь ночью в воскресенье, 3 ноября, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м / с, днем ​​возможны порывы 15-20 м / с.

Температура ближайшей ночью составит +1 -3 градусов, а днем ​​+6 +8. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидаем +3 +5, а днем столбики термометров поднимутся до +​​10 +12 градусов.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в КиевеНапомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на следующей неделе в Украине возможно потепление до +20 градусов. Температура воздуха возрастет в южных и западных областях.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине в субботу ночью температура воздуха опустится до -12 градусов. Также на выходных по всей Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается сильный южный ветер. Возможны порывы ветра до 20 м/сек.

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