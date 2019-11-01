Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве

Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с
Погода в Киеве на выходных, 2 и 3 ноября, будет без осадков, в воскресенье ожидается потепление до +12 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столице ожидается погода без осадков, лишь ночью в воскресенье, 3 ноября, местами пройдет небольшой дождь.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м / с, днем возможны порывы 15-20 м / с.
Температура ближайшей ночью составит +1 -3 градусов, а днем +6 +8. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидаем +3 +5, а днем столбики термометров поднимутся до +10 +12 градусов.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на следующей неделе в Украине возможно потепление до +20 градусов. Температура воздуха возрастет в южных и западных областях.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине в субботу ночью температура воздуха опустится до -12 градусов. Также на выходных по всей Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается сильный южный ветер. Возможны порывы ветра до 20 м/сек.