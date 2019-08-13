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Синоптик попередила про суттєве зниження температури у Києві

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 12:34
Синоптик попередила про суттєве зниження температури у Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра, на Маковія, в столиці ще буде спектоно

Погода у Києві 15 серпня суттєво погіршиться, температура повітря впаде до +23+24. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Зокрема, за прогнозом синоптика, завтра, на Маковія, в столиці ще буде спектоно. Температура повітря вдень досягне +30. Можливий дощ.

"15-го серпня, у четвер, у Києві очікується суттєве зниження температури повітря, до +23, +24 градусів", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні найсильніша спека на цьому тижні в Україні. Температура повітря 13 серпня у більшості областей становить 30+35.

Зазначимо, що сьогодні вдень та завтра протягом доби на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с . Також 14 серпня у західних областях зниження денної температури до +20+25 (на +5+10). Причина - переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був незвично холодним. За даними  Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала  19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.

Завтра в Україні спека досягне +35 Синоптики попереджають про погіршення погоди
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