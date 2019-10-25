Синоптик предупредила о существенном похолодании в Киеве

Погода в Киеве на выходные будет прохладной, ожидается +15, а уже с понедельника +12. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, на выходные в Киеве будут туманы, без дождя, с дневной температурой воздуха около +15 градусов.

"В дальнейшем в столице также начнет холодать: понедельник +12, вторник +10, среда +8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие минусы", - отметила она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, погода на эти выходные будет теплой, а на следующие ожидаются морозы с мокрым снегом.

По данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня в Украине будет еще тепло. В северных и центральных областях немного похолодает. Днем ожидается +14+19, ночью +7+9. В восточных областях днем ожидается +15+17, ночью ожидается +6+8.

Кроме того, с конца октября в Украине существенно похолодает, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. Во всех областях, в частности в западных, ожидается высокая температура воздуха. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +21+23. Сегодня температура воздуха ночью составит +4 +9 тепла, на западе страны и побережье морей до +12. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.