ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    24.06.2019 - 08:00
Украину местами накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой дождь, днем до +32

Погода в Украине сегодня, 24 июня, будет дождливой в большинстве регионов, температура воздуха днем поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны преимущественно солнечно и без осадков, температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +17 до +21. В центральных областях ожидается дождливая погода, днем от +28 до +33, ночью от +17 до +21. На юге прогнозируется сухая погода, но в Одесской области возможен небольшой дождь, температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +18 до +22. Крым также не обойдут осадки, днем от +31 до +33, ночью от +19 до +21.

На западе страны пройдут дожди, во Львовской области - с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +29, ночью от +14 до +18. В северных областях осадков не ожидается лишь в Сумской области, температура воздуха днем от +30 до +32, ночью +18 до +20.

Украину местами накроют дожди

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 июня погода также будет дождливой, температура воздуха днем от +30 до +32, ночью от +19 до +21. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Украину местами накроют дожди

В Украине из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов Синоптик рассказала, когда жара спадет в Киеве
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь