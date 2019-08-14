Синоптик предупредила о резком похолодании в Киеве

Погода в Киеве 15 августа существенно ухудшится, температура воздуха упадет до +24. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того, в столице завтра ожидается порывистый, до сильного, южный ветер.

"Вероятность дождя незначительная, может что-то и капнет, но скорее всего, ограничится увеличением облачности", - добавила она.

Отметим, что по данным Диденко, сегодня, на Маковея, в столице будет жарко, но возможны дожди и грозы. Также в ночь со вторника на среду в Киеве была сильная гроза.

РБК-Украина писало, что гроза была не только в столице, но и в западных и центральных областях. В результате непогоды были обесточены 205 населенных пунктов в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях. Вместе с тем, в некоторых селах этих областей из-за ветра повреждены кровли школ, лицеев и жилых домов.

По данным синоптиков, сегодня в Украине ухудшится погода на западе и севере страны, также частично в центре. Ожидаются дожди и грозы. На востоке - переменная облачность. Температура воздуха достигнет +34.