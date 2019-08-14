В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов

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Из-за дождя, гроз, града и порывов ветра произошло обесточивание в 5 областях

В ночь с 13 на 14 августа из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за дождя, гроз, града и порывов ветра произошло обесточивание в 5 областях: Черниговской - 105 н.п. , Львовской - 40 н.п. , Черновицкой - 26 н.п. , Киевской - 24 н.п. и Житомирской - 10 н.п.

Кроме того, в Черниговской области из-за сильного ветра на территории Корюковского, Городнянского и Репкинского районов произошло повреждение кровель зданий. В частности, в Корюковском районе повреждены кровля школы с. Перелюб, кровли 12 жилых домов и 13 хозяйственных построек.

В Городнянском районе повреждены кровля школы с пристроенной мастерской с. Ильмовка, кровля Ильмовского сельского совета, кровли 17 жилых домов и 5 хозяйственных построек. В Репкинском районе повреждены кровля школы пгт Добрянка, кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома, кровля 1 жилого дома. Пострадавших в результате непогоды нет.

В Черновицкой области из-за града в г. Сторожинец повреждены кровля больницы, кровли двух гимназий, школы, лицея и жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

В Хмельницкой области из-за сильного ветра в с. Мацковцы также повреждено кровлю школы. В Тернопольской области произошло повреждение кровли школы и 5 частных жилых домов.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, сегодня в Украине ухудшится погода на западе и севере страны, также частично в центре. Ожидаются дожди и грозы. На востоке - переменная облачность. Температура воздуха достигнет +34.