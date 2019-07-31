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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    31.07.2019 - 08:21
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центральных, южных и восточных областях страны ожидаются грозы и шквалы

Погода в Украине сегодня 31 июля ухудшится, в частности в центральных, южных и восточных областях страны ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозам Укргидрометцентра сегодня в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м / с (первый уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозу синоптиков сегодня в Луцкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23+27, ночью ожидается +14+16.

На западе и востоке страны сегодня будут небольшие дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28, а ночью ожидается +16+18. В южных областях сегодня также дожди, температура воздуха днем +30+33, ночью ожидается +20+23. Также, по данным синоптиков, ухудшится погода в Крыму и Крымской области. Там температура воздуха днем достигнет +31+33, а ночью ожидается +21+23.

Добавим, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на август. Так, погода в Украине в августе ожидается теплой, температура воздуха на 1,5-2 градуса превысит средние показатели.

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