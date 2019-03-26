Синоптик попередила про похолодання в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Подекуди вночі очікується зниженн температури до -3 градусів

Погода в Україні завтра, 27 березня, погіршиться, очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Повідомляється, що вночі очікується похолодання до -3 градусів, а вдень до +3+6 градусів. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.

У Києві завтра очікується мокрий сніг з дощем, сильний вітер та максимально лише +4,+5 градусів.

Діденко наголошує, що погіршення погоди спостерігатиметься фактично один день. З четверга погода почне вирівнюватися і в кінці січня в Україні буде тепло та сонячно.

РБК-Україна писало, що погода у Києві сьогодні, 26 березня, погіршиться, очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні цього тижня очікується мінлива, в середині тижня різко похолодає. У вівторок, 26 березня, місцями невеликий дощ, крім центральних регіонів. У середу настільки похолодає, що місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром.