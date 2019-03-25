В некоторых областях Украины завтра будет дождь с мокрым снегом

Иллюстративное фото (pixabay.com)

26 марта в некоторых областях Украины ожидается небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом

Завтра погода в Украине ухудшится, в частности, почти во всех областях страны ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В частности, 26 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с, ночью в южных и восточных, днем в западных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от +4 до -1 градусов, в южных областях до +6; днем до +9 градусов, на Закарпатье местами до +13.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, погода в Киеве завтра, 26 марта, ухудшится, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Небольшой мокрый снег синоптики также прогнозируют 27 марта. В этот день будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью около 0, днем +5-7 градусов.

28 марта в Киеве осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5-8 м/с, температура ночью -1-3 градусов, днем +5-7 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе ожидается переменчивая, в середине недели резко похолодает. Во вторник, 26 марта, местами небольшой дождь, кроме центральных регионов. В среду настолько похолодает, местами выпадет мокрый снег, который будет сопровождаться сильным ветром.