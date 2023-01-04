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Синоптик пояснив, як довго буде "вирувати" аномальне тепло та коли чекати морози

Фото: синоптик дав прогноз погоди в Україні до 11 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Для українських синоптиків аномальне потепління посеред зими не стало несподіванкою. А похолодання прийде вже з 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди.

"Для нас це було очікувано. Зараз уже такі кліматичні зміни відбулися в Україні, що іншого варіанту розвитку ситуації не могло бути", - сказав він.

За його словами, наразі періоди потепління чергуються з короткочасними періодами похолодань, переважно невеликих, але періоди потепління дуже потужні.

За даними Кульбіди, вже 7 січня почнеться невелике похолодання.

"Воно охопить територію північних, центральних, північно-східних областей України. Найбільш відчутно буде на північному сході, де температура може знижуватись до 10-15 градусів морозу", - сказав він.

Стосовно Києва, то за словами синоптика, термометри покажуть десь 8-10 градусів морозу протягом двох ночей. А вже з 11 січня знову варто очікувати потепління.

Як повідомлялось, минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років. Середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градуса вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Нагадаємо, новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градусів, що відповідає погоді середини квітня.

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