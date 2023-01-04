Синоптик объяснил, как долго будет "бурлить" аномальное тепло и когда ждать морозы

"Для нас это было ожидаемо. Сейчас уже такие климатические изменения произошли в Украине, что другого варианта развития ситуации не могло быть", - сказал он.

По его словам, в настоящее время периоды потепления чередуются с кратковременными периодами похолодания, преимущественно небольшими, но периоды потепления очень мощные.

По данным Кульбиды, уже 7 января начнется небольшое похолодание.

"Оно охватит территорию северных, центральных, северо-восточных областей Украины. Наиболее ощутимо будет на северо-востоке, где температура может снижаться до 10-15 градусов мороза", - сказал он.

Что касается Киева, то, по словам синоптика, термометры покажут где-то 8-10 градусов мороза в течение двух ночей. А уже с 11 января снова следует ожидать потепления.