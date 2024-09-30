Синоптик пояснила, чи прийшла в Київ осінь і якої погоди чекати

Станом на понеділок, 30 вересня, так звана метеорологічна осінь в Києві столичними метеостанціями зафіксована не була.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, для того, щоб була зафіксована метеорологічна осінь, потрібно, щоб середньодобова температура у певній локації впродовж принаймні трьох днів підряд була нижчою за 15 градусів тепла.
"Поки що... Ось ці перші прохолодні дні для столичного регіону, можемо сказати, вчора і сьогодні (29-30 вересня, - Ред.), ось такі настали. Зниження температури... Але поки що метеорологічну осінь київські метеостанції не зафіксували", - розповіла синоптик.
Вона зауважила, що у столичному регіоні середньодобова температура поки що не досягла регулярних 15 градусів за Цельсієм та менше.
"У нас вона поки що - ще до 15, навіть трішки вища, якщо говорити про попередні дні. Так що чекаємо", - додала Птуха.
Водночас вона зауважила, що по західних областях, подекуди можуть бути, звичайно, на окремих метеостанціях і нижчі температури.
"Тому що в нас країна велика і, відповідно, для кожної окремої метеостанції треба фіксувати або не фіксувати метеорологічну осінь, щоб з усіма показниками, відповідно", - підсумувала представниця Укргідрометцентру.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 1 жовтня, у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14 градусів за Цельсієм, вдень 17-22 градуси вище нуля.
Тим часом у Києві завтра:
Прогноз від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж і медіа активно діляться кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.
Тим часом в деяких інших регіонах зранку понеділка, 30 вересня, мешканці зафіксували суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж почали публікувати відповідні фото та відео, на яких можна побачити, що повітря "має колір".
При цьому представники місцевої влади рекомендували людям обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
Дещо згодом в Українському гідрометеорологічного центру пояснили, що пилова буря прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини та розповіли, в яких саме областях України осідає цей дрібний пил.
Експерти розповіли також, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
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