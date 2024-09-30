Синоптик пояснила, чи прийшла в Київ осінь і якої погоди чекати

Коли саме в Київ прийде осінь

За словами експерта, для того, щоб була зафіксована метеорологічна осінь, потрібно, щоб середньодобова температура у певній локації впродовж принаймні трьох днів підряд була нижчою за 15 градусів тепла.

"Поки що... Ось ці перші прохолодні дні для столичного регіону, можемо сказати, вчора і сьогодні (29-30 вересня, - Ред.), ось такі настали. Зниження температури... Але поки що метеорологічну осінь київські метеостанції не зафіксували", - розповіла синоптик.

Вона зауважила, що у столичному регіоні середньодобова температура поки що не досягла регулярних 15 градусів за Цельсієм та менше.

"У нас вона поки що - ще до 15, навіть трішки вища, якщо говорити про попередні дні. Так що чекаємо", - додала Птуха.

Водночас вона зауважила, що по західних областях, подекуди можуть бути, звичайно, на окремих метеостанціях і нижчі температури.

"Тому що в нас країна велика і, відповідно, для кожної окремої метеостанції треба фіксувати або не фіксувати метеорологічну осінь, щоб з усіма показниками, відповідно", - підсумувала представниця Укргідрометцентру.

Якої погоди чекати мешканцям столичного регіону

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 1 жовтня, у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14 градусів за Цельсієм, вдень 17-22 градуси вище нуля.

Тим часом у Києві завтра:

вночі 10-12°С

вдень 18-20°С

Прогноз від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)