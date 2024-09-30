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Синоптик объяснила, пришла ли в Киев осень и какую погоду ждать

Метеорологическую осень в Киеве еще не зафиксировали (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на понедельник, 30 сентября, так называемая метеорологическая осень в Киеве столичными метеостанциями зафиксирована не была.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда именно в Киев придет осень

По словам эксперта, для того, чтобы была зафиксирована метеорологическая осень, нужно, чтобы среднесуточная температура в определенной локации на протяжении как минимум трех дней подряд была ниже 15 градусов тепла.

"Пока что... Вот эти первые прохладные дни для столичного региона, можем сказать, вчера и сегодня (29-30 сентября, - Ред.), вот такие наступили. Снижение температуры... Но пока метеорологическую осень киевские метеостанции не зафиксировали", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в столичном регионе среднесуточная температура пока не достигла регулярных 15 градусов Цельсия и меньше.

"У нас она пока - еще до 15, даже немного выше, если говорить о предыдущих днях. Так что ждем", - добавила Птуха.

В то же время она отметила, что по западным областям, иногда могут быть, конечно, на отдельных метеостанциях и более низкие температуры.

"Потому что у нас страна большая и, соответственно, для каждой отдельной метеостанции нужно фиксировать или не фиксировать метеорологическую осень, чтобы со всеми показателями соответственно", - подытожила представительница Укргидрометцентра.

Какой погоды ждать жителям столичного региона

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 1 октября, в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14 градусов по Цельсию, днем 17-22 градуса выше нуля.

Тем временем в Киеве завтра:

  • ночью 10-12°С
  • днем 18-20°С

Прогноз от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Первый снег и пылевая буря

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха и выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей и медиа активно делятся кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.

Между тем, в некоторых других регионах утром понедельника, 30 сентября, жители зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей начали публиковать соответствующие фото и видео, на которых можно увидеть, что воздух "имеет цвет".

При этом представители местных властей рекомендовали людям ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.

Эксперты рассказали также, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Читайте также, что происходило с воздухом в Киеве на прошлой неделе.

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