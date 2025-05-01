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Синоптик попередила про погодний сюрприз: прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на 2 травня в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 травня, в Україні в частині регіонів ймовірні заморозки на грунті. Та й вдень "спекотно" не буде.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на грунті! Загалом в Україні вночі очікується +2...+6 градусів, у південній частині +6...+10 градусів", - розповіла вона.

Також протягом дня п'ятниці, 2 травня, температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14....+18 градусів, на заході +15....+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11....+14 градусів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий. 

Погода у Києві

У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на грунті!! Завтра вдень очікується близько +15 градусів, без дощу.

"До слова - заморозки у травні бувають часто", - констатувала Діденко.

Погода в Україні до кінця тижня

До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі в Україні. Вони ймовірні у західних, північних областях, подекуди в центральних.

У Дніпропетровській області буде весь час сухо. На півдні та сході переважатиме погода без опадів.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.

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