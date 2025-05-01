Синоптик предупредила о погодном сюрпризе: прогноз на завтра в Украине

"Ближайшей ночью в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве! В целом в Украине ночью ожидается +2...+6 градусов, в южной части +6...+10 градусов", - рассказала она.

Также в течение дня пятницы, 2 мая, температура воздуха составит свежеватые, однако комфортные +14....+18 градусов, на западе +15....+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11....+14 градусов.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью есть вероятность заморозков на почве!!! Завтра днем ожидается около +15 градусов, без дождя.

"К слову - заморозки в мае бывают часто", - констатировала Диденко.