Синоптик попередила про погодний сюрприз: прогноз на завтра в Україні
Завтра, 2 травня, в Україні в частині регіонів ймовірні заморозки на грунті. Та й вдень "спекотно" не буде.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на грунті! Загалом в Україні вночі очікується +2...+6 градусів, у південній частині +6...+10 градусів", - розповіла вона.
Також протягом дня п'ятниці, 2 травня, температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14....+18 градусів, на заході +15....+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11....+14 градусів.
Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.
Погода у Києві
У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на грунті!! Завтра вдень очікується близько +15 градусів, без дощу.
"До слова - заморозки у травні бувають часто", - констатувала Діденко.
Погода в Україні до кінця тижня
До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі в Україні. Вони ймовірні у західних, північних областях, подекуди в центральних.
У Дніпропетровській області буде весь час сухо. На півдні та сході переважатиме погода без опадів.
Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.