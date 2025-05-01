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Синоптик предупредила о погодном сюрпризе: прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 01 мая 2025 12:51
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Синоптик предупредила о погодном сюрпризе: прогноз на завтра в Украине Фото: синоптик дала прогноз на 2 мая в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 мая, в Украине в части регионов вероятны заморозки на почве. Да и днем "жарко" не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Ближайшей ночью в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве! В целом в Украине ночью ожидается +2...+6 градусов, в южной части +6...+10 градусов", - рассказала она.

Также в течение дня пятницы, 2 мая, температура воздуха составит свежеватые, однако комфортные +14....+18 градусов, на западе +15....+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11....+14 градусов.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью есть вероятность заморозков на почве!!! Завтра днем ожидается около +15 градусов, без дождя.

"К слову - заморозки в мае бывают часто", - констатировала Диденко.

Погода в Украине до конца недели

До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в Украине. Они вероятны в западных, северных областях, местами в центральных.

В Днепропетровской области будет все время сухо. На юге и востоке будет преобладать погода без осадков.

Подробнее о погоде до конца рабочей недели в Украине - читайте в материале.

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