Синоптик попередила про незвичну температуру в Україні завтра та назвала причину

"Цікавою буде завтра температурна картинка в Україні. У нашому житті зараз все не так, як колись, то й погода також вирішила не відставати", - повідомила Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, найнижчі температури очікуються на півдні країни та в Закарпатті - +20…+24 градуси, що для цих регіонів незвично.

Натомість, як повідомила Діденко, решта території країни буде теплішою: температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Також синоптик попередила, що в південних областях пройдуть дощі, спричинені невеликим, але "вредним циклончиком" над Чорним морем. Вона зазначила, що цей циклон не тільки принесе опади, але й сильний східний вітер.

"Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів", - уточнила Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра буде сухо та тепло, температура підніметься до +26…+27 градусів. Водночас уночі буде прохолодніше, ніж у липні.

Отже, за прогнозом синоптика, найпрохолоднішими регіонами України 10 вересня стануть південь та Закарпаття.

Фото: 10 вересня в Україні очікується незвична температурна картинка, карти (facebook.com/tala.didenko)