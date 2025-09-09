UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Синоптик попередила про незвичну температуру в Україні завтра та назвала причину

Фото: синоптик попередила про несподіване похолодання (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 10 вересня, в Україні очікується незвична температурна картинка. Через циклон південь і Закарпаття стануть найхолоднішими регіонами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко у Facebook.

"Цікавою буде завтра температурна картинка в Україні. У нашому житті зараз все не так, як колись, то й погода також вирішила не відставати", - повідомила Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, найнижчі температури очікуються на півдні країни та в Закарпатті - +20…+24 градуси, що для цих регіонів незвично. 

Натомість, як повідомила Діденко, решта території країни буде теплішою: температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Також синоптик попередила, що в південних областях пройдуть дощі, спричинені невеликим, але "вредним циклончиком" над Чорним морем. Вона зазначила, що цей циклон не тільки принесе опади, але й сильний східний вітер.

"Більша частина території України опиниться завтра у сухій повітряній масі, буде без опадів", - уточнила Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра буде сухо та тепло, температура підніметься до +26…+27 градусів. Водночас уночі буде прохолодніше, ніж у липні.

Отже, за прогнозом синоптика, найпрохолоднішими регіонами України 10 вересня стануть південь та Закарпаття.

 

Фото: 10 вересня в Україні очікується незвична температурна картинка, карти (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 8 вересня після обіду столицю накрило сильним дощем. Внаслідок негоди у різних районах Києва підтопило вулиці, а через велику кількість опадів дороги буквально перетворились на річки.

За прогнозами метеорологів, впродовж найближчих кількох днів в Україні є передумови для дощів. При цьому температура повітря кардинально змінюватись не повинна.

Чи варто чекати суттєвих погодних змін найближчим часом - дізнайте у бліц-інтерв'ю РБК-Україна з синоптиком Укргідрометцентра Наталією Птухою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні