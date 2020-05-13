Минэкономики прогнозирует снижение урожая зерновых

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Урожай может снизиться на 10 млн тонн

Наиболее реалистическим сценарием на 2020 год является сокращение урожая зерновых в Украине до 65-68 млн тонн. Об этом на брифинге сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Как отметил министр, засуха в этом году является фактом, хотя сейчас уже пошли дожди и частично ситуация улучшается.

"На этот год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистический предусматривает сбор урожая 65-68 млн тонн, что, конечно, меньше, чем в прошлом году. Но это все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность и сохранить за Украиной статус большой экспортной страны", - сказал он.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, всего в 2019 году было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн). Средняя урожайность составила 49,1 центнеров с гектара (в 2018 году - 47,4).

Отметим, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.