Главная экспортная отрасль Украины замедлила снижение

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

За четыре месяца падение в сельском хозяйстве замедлилось до 1,4%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 1,4%. По итогам первых трех месяцев падение было на уровне 1,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 0,5%, хозяйства населения - сократили на 3,6%.

Напомним, экспорт продовольствия из Украины за четыре месяца 2020 года вырос на 6% до 7,480 млрд долларов, импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до 2,958 млрд долларов.

Отметим, мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле 2020 года продолжили снижение третий месяц подряд вследствие существенного сокращения спроса, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Автор: Александр Белоус