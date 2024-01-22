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Синоптик назвала регіони України, де завтра варто чекати мокрий сніг та морози

Україна, Понеділок 22 січня 2024 14:37
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Синоптик назвала регіони України, де завтра варто чекати мокрий сніг та морози Фото: синоптик розповіла, де чекати мокрий сніг та морози 23 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 23 січня, в Україні буде мороз до -10 градусів та мокрий сніг, але не всюди. А у Києві буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня 23 січня очікується від -2...+3 градусів. Вночі 0....-5 градусів, хіба що на Лівобережжі ще затримаються нижчі градуси, -5....-10", - розповіла вона.

Опади в Україну у вигляді переважно мокрого снігу прийдуть завтра із Західної Європи.

"У західних та північних областях плюс Вінниччина у вівторок очікується мокрий сніг. На решті території - поки що без істотних опадів", - додала синоптик.

У Києві 23 січня пройде мокрий сніг, спостерігатиметься поривчастий некомфортний південно-західний вітер та досить тепла погода з денною температурою повітря 0..+2 градуси.

Коли чекати на потепління та наступні морози в Україні?

Як розповідала Діденко раніше, підвищення температури повітря очікується з 24 січня.

"А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28 січня", - додала вона.

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