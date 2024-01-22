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Синоптик назвала регионы Украины, где завтра стоит ждать мокрый снег и морозы

Украина, Понедельник 22 января 2024 14:37
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Синоптик назвала регионы Украины, где завтра стоит ждать мокрый снег и морозы Фото: синоптик рассказала, где ждать мокрый снег и морозы 23 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 января, в Украине будет мороз до -10 градусов и мокрый снег, но не повсюду. А в Киеве будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня 23 января ожидается от -2...+3 градусов. Ночью 0......-5 градусов, разве что на Левобережье еще задержатся более низкие градусы, -5....-10", - рассказала она.

Осадки в Украине в виде преимущественно мокрого снега придут завтра из Западной Европы.

"В западных и северных областях плюс Винница во вторник ожидается мокрый снег. На остальной территории - пока без существенных осадков", - добавила синоптик.

В Киеве 23 января пройдет мокрый снег, будет наблюдаться порывистый некомфортный юго-западный ветер и достаточно теплая погода с дневной температурой воздуха 0..+2 градуса.

Когда ждать потепления и следующих морозов в Украине?

Как рассказывала Диденко ранее, повышение температуры воздуха ожидается с 24 января.

"А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", - добавила она.

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