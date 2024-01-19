ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гойдалки" в дії. Синоптик назвала дати різкої зміни погоди в Україні

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 14:35
UA EN RU
"Гойдалки" в дії. Синоптик назвала дати різкої зміни погоди в Україні Фото: синоптик назвала дати різкої зміни погоди в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями в Україні похолоднішає. Але потепління чекати недовго. Хоча і нова хвиля похолодання також не забариться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У ніч на цю суботу температура повітря становитиме -2...-8 градусів, на крайній півночі місцями до -10 градусів. У неділю в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається", - розповіла синоптик.

Коли чекати потепління та чергових морозів?

Як зазначила Діденко, підвищення температури повітря очікується з 24 січня.

"А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде із 28 січня", - додала вона.

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ