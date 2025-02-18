Синоптик назвала дату потепления в Украине: сколько осталось ждать
Согласно предварительным прогнозам, вскоре в Украину может прийти потепление. В то же время в ближайшие дни будет удерживаться морозная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Когда в Украину может прийти потепление
По словам эксперта, сейчас в Украине - настоящая зимняя погода.
"Низкая температура воздуха не всегда физически комфортна, а учитывая ежедневные обстрелы и угрозы энергетическим объектам - тем более. Поэтому наслаждаясь букварными зимними пейзажами, немного заглянем дальше, ближе к весне", - отметила Диденко.
Она рассказала, что в течение завтрашних суток (среды, 19 февраля), в Украине будет удерживаться морозная погода.
Температура воздуха ночью:
- на большинстве территорий - от 9 до 13 градусов ниже нуля;
- в восточной части Украины - от 12 до 19 градусов мороза;
- в западных областях - от 4 до 10 градусов ниже нуля.
В течение дня температура воздуха в Украине предполагается на уровне -1-6 градусов по Цельсию.
"Небольшой снег вероятен в среду на западе, севере и местами - в центральных областях. На юге и востоке - сухо", - добавила синоптик.
Тем временем в Киеве ближайшей ночью температура воздуха ожидается около -10 градусов по Цельсию. Завтра днем - от 1 до 3 градусов мороза.
"На дорогах - скользко. Местами возможен небольшой снег", - добавила специалист.
Диденко сообщила также, что согласно предварительным прогнозам (которые, как всегда, потребуют уточнения), потепление придет в Украину ориентировочно с 25 февраля.
"Морозы отступят, а дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет на следующей неделе сначала 1-5 градусов тепла, а затем +4+9°С. На западе и юге - даже до +10 градусов по Цельсию", - рассказала она.
Потепление в Киеве, как и в большинстве областей Украины, также ожидается с 25 февраля.
"Как раз через неделю будем наблюдать, как с крыш капает предвесенняя водичка и свисают прозрачные сосульки", - подытожила эксперт.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, где и когда в Украине будет холоднее всего в ближайшие дни и "удержится" ли снег.
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