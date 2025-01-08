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Синоптик назвала дату, коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні може стати більш прохолодною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями погода у більшості регіонів України очікується доволі теплою. Проте вже незабаром може прийти похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

Згідно з прогнозом Діденко, у четвер, 9 січня, в Україні буде тепло.

Впродовж дня температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів вище нуля. У західних областях та у південній частині України - від 8 до 14 градусів за Цельсієм.

Тим часом "свіжіша" погода очікується у північних областях, де вдень прогнозують від 3 до 6 градусів тепла.

"Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний", - додала синоптик.

Вона зауважила, що більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску.

"Тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - уточнила спеціаліст.

У Києві 9 січня - без опадів. Температура повітря впродовж дня становитиме +3+5 градусів.

Діденко повідомила також, що у п'ятницю, 10 січня, в Києві потеплішає до +7 градусів за Цельсієм.

Водночас вже впродовж суботи й неділі 11-12 січня в Україні, згідно з прогнозом метеоролога, похолоднішає.

"Хоч і з похолоданням, але тепла зима в Україні триває", - підсумувала вона.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

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