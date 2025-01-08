Синоптик назвала дату, коли в Україну прийде похолодання

Найближчими днями погода у більшості регіонів України очікується доволі теплою. Проте вже незабаром може прийти похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з прогнозом Діденко, у четвер, 9 січня, в Україні буде тепло.
Впродовж дня температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів вище нуля. У західних областях та у південній частині України - від 8 до 14 градусів за Цельсієм.
Тим часом "свіжіша" погода очікується у північних областях, де вдень прогнозують від 3 до 6 градусів тепла.
"Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний", - додала синоптик.
Вона зауважила, що більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску.
"Тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - уточнила спеціаліст.
У Києві 9 січня - без опадів. Температура повітря впродовж дня становитиме +3+5 градусів.
Діденко повідомила також, що у п'ятницю, 10 січня, в Києві потеплішає до +7 градусів за Цельсієм.
Водночас вже впродовж суботи й неділі 11-12 січня в Україні, згідно з прогнозом метеоролога, похолоднішає.
"Хоч і з похолоданням, але тепла зима в Україні триває", - підсумувала вона.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Карпатах зійшла снігова лавина.
Читайте також, що відомо про кліматичний прогноз на 2025 рік - чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки та чого чекати українцям.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.