Синоптик назвала дату, когда в Украину придет похолодание

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

Согласно прогнозу Диденко, в четверг, 9 января, в Украине будет тепло.

В течение дня температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля. В западных областях и в южной части Украины - от 8 до 14 градусов по Цельсию.

Между тем "более свежая" погода ожидается в северных областях, где днем прогнозируют от 3 до 6 градусов тепла.

"Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный", - добавила синоптик.

Она отметила, что большую часть территории Украины будет определять поле повышенного давления.

"Поэтому существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет местами небольшой дождь", - уточнила специалист.

В Киеве 9 января - без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3+5 градусов.

Диденко сообщила также, что в пятницу, 10 января, в Киеве потеплеет до +7 градусов по Цельсию.

Тем временем уже в течение субботы и воскресенья 11-12 января в Украине, согласно прогнозу метеоролога, похолодает.

"Хоть и с похолоданием, но теплая зима в Украине продолжается", - подытожила она.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)