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Синоптик дала прогноз на завтра в Україні та назвала дату похолодання

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 28 жовтня (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 28 жовтня, в Україні буде тепло та без дощів. Але похолодання вже не за горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні буде чудово теплим. 28 жовтня очікується протягом дня +12...+17 градусів", - розповіла вона.

За даними Діденко, у центральних областях, а ввечері на заході ймовірні невеликі дощі, проте все ж поки що переважатиме в Україні погода без істотних опадів.

"У Києві понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум. Хіба що якийсь рекорд станеться взимку. Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!" - попередила синоптик.

Похолодання в Україні

2-3 листопада в Україні очікується похолодання - вночі навіть до невеликого морозу.

"Вдень 2 листопада не вище +4....+10 градусів, а 3 листопада у денні години не вище +1...+6 градусів. Тому залишкове жовтневе тепло використайте повною мірою", - порадила Діденко.

Осінь 2024 в Україні: рекорди погоди

Синоптики поки не дали прогноз на листопад 2024 в Україні. Але судячи з двох перших місяців осені, вона видалася досить теплою. Було зафіксовано кілька рекодів.

Наприклад, перші дні осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники. Зокрема, 3 вересня в Україні було зафіксовано одразу дев'ять рекордів у різних містах.

Щодо жовтня, то злива в Києві, яка пройшла 6 жовтня, встановила рекорд за кількістю опадів.

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