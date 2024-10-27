Синоптик дала прогноз на завтра в Україні та назвала дату похолодання

"Понеділок в Україні буде чудово теплим. 28 жовтня очікується протягом дня +12...+17 градусів", - розповіла вона.

За даними Діденко, у центральних областях, а ввечері на заході ймовірні невеликі дощі, проте все ж поки що переважатиме в Україні погода без істотних опадів.

"У Києві понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум. Хіба що якийсь рекорд станеться взимку. Бо завтра у столиці передбачається до +17 градусів!" - попередила синоптик.

Похолодання в Україні

2-3 листопада в Україні очікується похолодання - вночі навіть до невеликого морозу.

"Вдень 2 листопада не вище +4....+10 градусів, а 3 листопада у денні години не вище +1...+6 градусів. Тому залишкове жовтневе тепло використайте повною мірою", - порадила Діденко.