Синоптик дала прогноз на завтра та розповіла про найближчі похолодання та потепління

Завтра, 15 березня, в Україні похолоднішає. Зниження температури протримається близько тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра, 15 березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ", - розповіла вона.
Водночас у південній частині України та на південному сході 15 березня опадів не передбачається.
У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3...+9 градусів. На решті території України в суботу ще очікується +12...+20 градусів.
У Києві 15 березня є ймовірність невеликого дощу. "У суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10....+12 до +5....+7 градусів", - зазначила Діденко.
В Україну вихідними, 15-16 березня, прийде нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Вже в понеділок, 17 березня, похолодання охопить всю територію країни.
Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та невеликими "плюсами" в денні години.
Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня.
Березень 2025 в Україні передбачається теплішим, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла.
Додамо, що 14 березня в Україні були встановлені чергові температурні рекорди березня. Їх зафіксували у шести містах в різних регіонах України.
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