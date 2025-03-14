Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала о ближайших похолодании и потеплении

"Завтра, 15 марта, дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождь", - рассказала она.

В то же время в южной части Украины и на юго-востоке 15 марта осадков не предвидится.

В западных областях и в большинстве северных температура воздуха составит в течение дня +3...+9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще ожидается +12...+20 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 марта есть вероятность небольшого дождя. "В субботу в столице постепенно похолодает от +10....+12 до +5....+7 градусов", - отметила Диденко.

Похолодание и потепление в Украине

В Украину на выходных, 15-16 марта, придет новая свежая воздушная масса арктического происхождения. Уже в понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю территорию страны.

Вся следующая рабочая неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и небольшими "плюсами" в дневные часы.

Ориентировочно начнет теплеть в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта.