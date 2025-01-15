Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні

"Завтра, 16 січня, практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону на ім'я Beate. Тому повсюди, включно, звичайно, з Україною у четвер істотні опади малоймовірні", - розповіла вона.

Лише в Карпатах, за словами синоптика, випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг, а температура повітря поступово буде підвищуватися.

"Найближчої ночі в Україні очікується від -5...+1 градусів, в Карпатах до -5...-10 градусів. Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та до кінця тижня в Україні

У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі близько 0, вдень +1...+3 градусів.

У п'ятницю, 17 січня, в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу.

Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.