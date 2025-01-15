Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине

"Завтра, 16 января, практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона по имени Beate. Поэтому повсюду, включая, конечно, Украину в четверг существенные осадки маловероятны", - рассказала она.

Только в Карпатах, по словам синоптика, будет выпадать небольшой снег и мокрый снег, а температура воздуха постепенно будет повышаться.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается от -5...+1 градусов, в Карпатах до -5...-10 градусов. В течение дня четверга в большинстве областей +1...+6 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и до конца недели в Украине

В Киеве 16 января будет без осадков. Ночью около 0, днем +1...+3 градусов.

В пятницу, 17 января, в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели.