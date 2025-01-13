В Україну прийде антициклон Beate. Яку погоду чекати сьогодні

Сьогодні, 13 січня, в Україну прийде антициклон Beate, тому буде сухо, але прохолодно. Слід бути обережними через ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Надалі погода не зазнає істотних змін, а з 16 січня навіть очікується невелике потепління", - зазначила Діденко.

У Києві в понеділок, 13 січня, буде без опадів. На дорогах ожеледиця, вдень близько 0.

В Україну зайде антициклон Beate та витіснить опади (t.me/PohodaNatalka/3088)

Вранці невеликий сніг пройде на заході та в східних областях України. Однак, за даними синоптика, антициклон Beate витіснить опади.

"Понеділок в Україні буде прохолодним, переважно сухеньким - невеликий мороз підсушить поверхню. Проте цей же незначний мороз спричинить ожеледицю на дорогах", - розповіла вона.

Зимова гроза на Середньому Заході

Станом на ранок 6 січня зимову грозу було зареєстровано на більшій частині південного Середнього Заходу, а також у Меріленді, Вірджинії та Вашингтоні, окрузі Колумбія.

Це явище зазвичай трапляється в умовах певної атмосферної нестабільності, де одночасно поєднуються низька температура повітря, високий рівень вологості та вертикальна конвекція.

На відміну від літніх гроз, де грім чутно за кілометри, сніг приглушує його звук, обмежуючи відстань. Це знижує увагу людей до наближення небезпечного явища, збільшуючи ризик надзвичайних ситуацій, таким чином роблячи зимову грозу більш небезпечною.

Нагадаємо, днями в Києві можна було спостерігати снігову грозу. Синоптики запевнили киян, що в цьому немає нічого серйозного.

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