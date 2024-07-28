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Синоптик дала прогноз на завтра, попередивши про важливу деталь

Фото: якою буде погода в Україні 29 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи із завтра, 29 липня, спека в Україні почне спадати, але поки що не у всіх регіонах. З неприємного - ймовірні сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Трохи подощить на півночі, північному сході, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, а вдень у понеділок - нічого толкового, переважно сухо, хіба аж ввечері 29 липня локальні дощі пройдуть на крайній півночі України, на Луганщині та в Приазов'ї", - розповіла вона.

Важливий момент

Також синоптик вказала на важливу синоптичну деталь.

"29 липня в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с", - попередила Діденко.

Температура повітря

Вона додала, що оскільки атмосферний фронт буде холодним, тому в його тилу пошириться прохолодніше повітря.

Отже в багатьох областях України спека спаде, очікується в західних областях +20....+25 градусів, на півночі, у центральних областях та у Харківській області +24...+29 градусів.

У південній частині та на південному сході ще побуде завтра сильна спека до +30....+35 градусів, (окрім Одещини, там +28...+30 градусів), проте у вівторок навіть в цих регіонах температура повітря знизиться до +27...+29 градусів.

Погода у Києві

У Києві 29 липня передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 м/с.

"Дощ з грозою ймовірний найближчої ночі та завтра вранці, вдень - без опадів.
Повітря у столиці 29 липня очікується значно свіжішим, очікується +25 градусів", - зазначила синоптик.

Як повідомлялося, погода в Києві 29 липня погіршиться. Очікується сильний вітер та гроза.

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