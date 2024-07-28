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Синоптик дала прогноз на завтра, предупредив о важной детали

Фото: какой будет погода в Украине 29 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с завтра, 29 июля, жара в Украине начнет спадать, но пока не во всех регионах. Из неприятного - вероятны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Немного подождит на севере, северо-востоке, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, а днем ​​в понедельник - ничего толкового, преимущественно сухо, разве что вечером 29 июля локальные дожди пройдут на крайнем севере Украины, на Луганщине и в Приазовье", - рассказала она.

Важный момент

Также синоптик указала на важную синоптическую деталь.

"29 июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 м/с", - предупредила Диденко.

Температура воздуха

Она добавила, что поскольку атмосферный фронт будет холодным, поэтому в его тылу распространится более холодный воздух.

Так что во многих областях Украины жара спадет, ожидается в западных областях +20...+25 градусов, на севере, в центральных областях и в Харьковской области +24...+29 градусов.

В южной части и на юго-востоке еще побудет завтра сильная жара до +30...+35 градусов, (кроме Одесщины, там +28...+30 градусов), однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха снизится до + 27...+29 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 29 июля предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 м/с.

"Дождь с грозой возможен в ближайшую ночь и завтра утром, днем ​​- без осадков.
Воздух в столице 29 июля ожидается значительно свежее, ожидается +25 градусов", - отметила синоптик.

Как сообщалось, погода в Киеве 29 июля ухудшится. Ожидается сильный ветер и гроза.

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