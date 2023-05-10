UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та розповіла, де буде найхолодніше

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 градусів, на Закарпатті +14...+17, а найхолодніше буде в Луганській області та частині Донецькій області - +7....+11 градусів", - розповіла вона.

Що стосується опадів, то за словами Діденко, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України.

"Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів або максимум - пара крапель", - попередила синоптик.

Погода у Києві

  • вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів;
  • без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.

Як повідомлялось, наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.

Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві