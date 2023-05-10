Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні та розповіла, де буде найхолодніше

Сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше - на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Протягом дня температура повітря становитиме +11...+14 градусів, на Закарпатті +14...+17, а найхолодніше буде в Луганській області та частині Донецькій області - +7....+11 градусів", - розповіла вона.
Що стосується опадів, то за словами Діденко, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України.
"Лише в західній частині та на півночі - без істотних опадів або максимум - пара крапель", - попередила синоптик.
Погода у Києві
Як повідомлялось, наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності - до 15-18 градусів.
Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.
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