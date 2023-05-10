Синоптик дала прогноз в Украине на сегодня и рассказала, где будет холоднее всего

"В течение дня температура воздуха будет составлять +11...+14 градусов, на Закарпатье +14...+17, а холоднее всего будет в Луганской области и части Донецкой области - +7....+11 градусов", - рассказала она.

Что касается осадков, то, по словам Диденко, днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины.

"Только в западной части и на севере - без существенных осадков или максимум - пара капель", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве