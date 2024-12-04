Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні та розповіла, коли чекати снігу та дощів

Підсумки осені в Києві

Осінь 2024 увійшла до трійки найтепліших в історії Києва. Середня температура повітря осені 2024 у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Зокрема, середньомісячна температура повітря у листопаді 2024 року в Києві дорівнювала 2,7 градусів тепла. Це на 0,1 градусів вище за кліматичну норму.

Що стосується грудня, то синоптик Наталка Діденко нещодавно прогнозувала потепління в Україні. Детальніше про погоду на перший тиждень грудня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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